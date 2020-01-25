شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: «التحالف» أسهم في تكبيد الحوثيين خسائر فادحة والان نبدء بالتفاصيل
جاء هذا خلال اتصالات هاتفية أجراها مع وزير الدفاع في بلاده الفريق الركن محمد المقدشي ومحافظي محافظات مأرب وصنعاء والجوف وقائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير عزيز.
وأشاد نائب الرئيس اليمني، بتضحيات الجيش في بلاده لدحر مشروع إيران التخريبي واستعادة الدولة اليمنية.. مشددا في الوقت نفسه على ضرورة المضي ومضاعفة الجهود والعزيمة لدحر هذا المشروع وحماية اليمن والمنطقة من خطر وجودي يهدد الأمن والاستقرار والسلام العالمي.
ونوه الفريق محسن بكل الجهود السياسية والمجتمعية المساندة لجهود الجيش، وأكد ضرورة تضافر الجهود والمزيد من الاصطفاف الوطني ضد مليشيا الحوثي الانقلابية التي انتهكت كل المواثيق والأعراف ونقضت العهود وأذلت وأهانت حتى الموالين لها، حسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. ودعا نائب الرئيس اليمني القبائل في بلاده إلى الاستنفار ومواجهة خطر الحوثيين الداهم.
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