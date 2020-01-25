وجّه مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، أسعد الناصري بترك "ثوار" الناصرية فوراً، فيما قرر تجميده إلى إشعار آخر.
وذكر المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "نظراً للتجاوزات الصادرة من (الشيخ أسعد الناصري) وتصريحاته في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الاحداث الاخيرة فيجب عليه فوراً ترك ثوار الناصرية وعدم التدخل بتقرير مصيرهم لا سلباً ولا إيجاباً".
وأضاف أن "البصري يعتبر مجمداً من الآن وإلى إشعار آخر، لعصيانه أوامر آل الصدر وعهده مع السيد الشهيد، وكفاه تسلطاً وحباً للدنيا".
وأوضح الصدر، :"إذا كان مضطراً لتغيير أفكاره فلا داعي للتمسك بارتداء العمة الشريفة، ولا دخل للخط الصدري بأفكاره".
وأضاف أن "البصري يعتبر مجمداً من الآن وإلى إشعار آخر، لعصيانه أوامر آل الصدر وعهده مع السيد الشهيد، وكفاه تسلطاً وحباً للدنيا".
وأوضح الصدر، :"إذا كان مضطراً لتغيير أفكاره فلا داعي للتمسك بارتداء العمة الشريفة، ولا دخل للخط الصدري بأفكاره".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب الصدر يوجه الناصري بترك 'ثوار' الناصرية فوراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.