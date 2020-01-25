مكتب الصدر يوجه الناصري بترك 'ثوار' الناصرية فوراً

وذكر المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "نظراً للتجاوزات الصادرة من (الشيخ أسعد الناصري) وتصريحاته في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الاحداث الاخيرة فيجب عليه فوراً ترك ثوار الناصرية وعدم التدخل بتقرير مصيرهم لا سلباً ولا إيجاباً".وأضاف أن "البصري يعتبر مجمداً من الآن وإلى إشعار آخر، لعصيانه أوامر آل الصدر وعهده مع السيد الشهيد، وكفاه تسلطاً وحباً للدنيا".

وأوضح الصدر، :"إذا كان مضطراً لتغيير أفكاره فلا داعي للتمسك بارتداء العمة الشريفة، ولا دخل للخط الصدري بأفكاره".

