قائد عمليات البصرة يوجه بإطلاق سراح جميع الموقوفين بعد الاحداث الاخيرة بالمحافظة

وقال نزال في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "وجه بإطلاق سراح جميع الموقوفين بعد الأحداث الأخيرة في محافظة البصرة".

وكان قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال قد وجّه، أمس الجمعة، بنزول الجيش إلى الشارع لتأمين المحيط الخارجي لتواجد المتظاهرين السلميين ومنع دخول المندسين والمخربين ومثيري الشغب إلى ساحات الإعتصام.

