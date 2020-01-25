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انتحار شاب بإطلاق النار على نفسه في مدينة الصدر

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أفاد مصدر أمني، السبت، بانتحار شاب بإطلاق النار على نفسه في مدينة الصدر شرقي بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "شاباً يبلغ من العمر 24 عاماً اقدم، اليوم، على الانتحار بواسطة إطلاق النار على نفسه من بندقية نوع كلاشنكوف داخل داره ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد".

وأضاف ان "القوات الأمنية وصلت إلى مكان الانتحار، وفتحت تحقيقاً بالحادث".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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