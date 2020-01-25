انتحار شاب بإطلاق النار على نفسه في مدينة الصدر

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "شاباً يبلغ من العمر 24 عاماً اقدم، اليوم، على الانتحار بواسطة إطلاق النار على نفسه من بندقية نوع كلاشنكوف داخل داره ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد".

وأضاف ان "القوات الأمنية وصلت إلى مكان الانتحار، وفتحت تحقيقاً بالحادث".

