اشتباكات في ساحة رياض الصلح وسط بيروت

أفادت وسائل إعلام، السبت، بوقوع اشتباكات في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة اللبنانية بيروت. وذكرت قناة "العربية الحدث" في خبر عاجل تابعته الخليج 365، ان"اشتباكات حصلت بين محتجين وقوات الأمن اللبناني في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة بيروت". وأضافت أن "المحتجين رشقوا أمن السراي الحكومي بالحجارة"، مبينة أن "القوات الامنية استخدمت خراطيم المياه لتفريقهم".

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