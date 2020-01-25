برشلونة يتوه في كهف الخفافيش المرعب

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2020-01-25 | 17:50
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تعرض فريق برشلونة، للخسارة أمام مضيفه فالنسيا، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "ميستايا"، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين، في إطار مسابقة الدوري الإسباني.
وجاء هدفي فالنسيا عن طريق جوردي ألبا بالخطا في مرماه في الدقيقة (48)، وماكسي جوميز في الدقيقة (77).
وتجمد رصيد برشلونة عند 43 نقطة في صدارة الليجا مؤقتًا، فيما ارتفع رصيد فالنسيا إلى 34 نقطة، في المركز الخامس.
وبذلك تلقى كيكي سيتين خسارته الأولى كمدير فني لبرشلونة في مبارياته الثالثة كمدرب للفريق الكتالوني بعد انتصارين أحدهما في الليجا والثاني في الكأس.
وتجمد رصيد برشلونة عند 43 نقطة في صدارة الليجا مؤقتًا، فيما ارتفع رصيد فالنسيا إلى 34 نقطة، في المركز الخامس.
وبذلك تلقى كيكي سيتين خسارته الأولى كمدير فني لبرشلونة في مبارياته الثالثة كمدرب للفريق الكتالوني بعد انتصارين أحدهما في الليجا والثاني في الكأس.
المحرر: محمد خليل
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