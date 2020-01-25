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برشلونة يتوه في كهف الخفافيش المرعب

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2020-01-25 | 17:50

برشلونة يتوه في كهف الخفافيش المرعب

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تعرض فريق ، للخسارة أمام مضيفه فالنسيا، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "ميستايا"، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين، في إطار مسابقة .
وجاء هدفي فالنسيا عن طريق جوردي ألبا بالخطا في مرماه في الدقيقة (48)، وماكسي جوميز في الدقيقة (77).

وتجمد رصيد برشلونة عند 43 نقطة في صدارة الليجا مؤقتًا، فيما ارتفع رصيد فالنسيا إلى 34 نقطة، في المركز الخامس.


وبذلك تلقى كيكي سيتين خسارته الأولى كمدير فني لبرشلونة في مبارياته الثالثة كمدرب للفريق الكتالوني بعد انتصارين أحدهما في الليجا والثاني في الكأس.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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