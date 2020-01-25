الجيش الليبي يعلن إصابة 4 مرتزقة سوريين بطرابلس

أعلن الجيش الليبي، السبت، إصابة 4 مسلحين من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا بالعاصمة الليبية طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي إنه رصد وصول 4 حالات إصابة من صفوف المرتزقة السوريين إلى مستشفى غوط الشعال التخصصي، وسط حراسة وتكتم شديدين.

وتابع، في بيان، أن إصابة المرتزقة جاء عقب هجومهم على تمركزات القوات الليبية التي تصدت لهم وخلفت تلك الإصابات في صفوفهم.

وكان الجيش الوطني الليبي مقتل أحمد فرج الحمصي، قائد من المرتزقة السوريين الموالين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ليبيا، وأسر معاونه عزام بهيج و3 جنود سوريين آخرين في عملية اقتحام. كما أعلن مقتل إرهابيين سوريين في عملية نوعية لشباب العاصمة وسط طرابلس.

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وأصبحت العاصمة طرابلس تعاني من عمليات عنف ممنهجة ضد المدنيين مع انتشار المرتزقة السوريين، فقد شهد الأسبوع الماضي أكثر من 25 حالة قتل و14 خطفاً في الأماكن التي يسيطر عليها مرتزقة السراج في حي أبوسليم وصلاح الدين بوسط العاصمة.

وأكد رامي عبدالرحمن، مدير "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، وصول 14 جثة لمرتزقة إلى سوريا من الفصائل الموالية لتركيا قتلوا خلال اشتباكات ليبيا.

ونوه بأن عدد المرتزقة الموالين للحكومة التركية الذين يقاتلون في ليبيا ارتفع بشكل كبير جداً؛ حيث فاق 1600 مسلح على الأقل من فصائل السلطان مراد وسليمان شاه وفيلق الشام ولواء الشمال والحمزات ولواء المعتصم وفصائل أخرى يجرى تحضيرهم في معسكرات جنوب تركيا قبل الانطلاق إلى ليبيا.





وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عدداً من الإرهابيين من التركمان السوريين الموالين لتركيا في محاور القتال بالعاصمة طرابلس، ضمن صفوف مليشيات حكومة فايز السراج.

وتنخرط تركيا في دعم حكومة فايز السراج بالعاصمة الليبية طرابلس والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، وإرسال المرتزقة السوريين الموالين لتركيا، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.