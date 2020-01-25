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مقتل جنديين صوماليين بتفجير إرهابي في مقديشو

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل جنديان صوماليان وأصيب ثالث، السبت، جراء انفجار سيارة مفخخة في حي طركينلي بالعاصمة مقديشو. 

وقالت مصادر أمنية إن الانفجار وقع قرب نقطة التفتيش "إكس كنترول" التي سبق وشهدت تفجيراً في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال شهود عيان إن سيارة مدنية كانت تقل أحد الصوماليين انفجرت مستهدفة نقطة تفتيش عسكرية.

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ولم تصدر أي تصريحات على الحادث من الأجهزة الأمنية في المنطقة على الانفجار.

وتشير أصابع الاتهام لحركة الشباب الإرهابية التي تقاتل من أجل السيطرة وفرض سيادتها المزعومة في البلاد، الواقعة بالقرن الأفريقي، منذ سنوات؛ حيث يهاجمون قوات الأمن والمدنيين بشكل متكرر.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن التفجيرات في العاصمة مقديشو باتت شبه أسبوعية، منذ مطلع العام الجديد 2020. 

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