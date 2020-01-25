محامي البيت الأبيض بـ"الشيوخ": ترامب لم يرتكب أي خطأ

قال بات تشيبولونيه، محامي البيت الأبيض، الذي تحدث خلال جلسة استثنائية بمجلس الشيوخ في أولى مرافعاته للدفاع عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إن الرئيس لم يرتكب أي خطأ".

وبدأ محامو ترامب مرافعتهم، صباح السبت، في المحاكمة التي ترمي إلى عزله أمام مجلس الشيوخ بعد 3 أيام من اتهامات وجهها الديمقراطيون.

وأضاف تشيبولونيه أن المدعين العامين في مجلس النواب الأمريكي لم ينجحوا في تقديم قضيتهم.



وتابع: "لا نعتقد أنهم اقتربوا في أي نقطة من تلبية عبئهم الذين يطلبون منكم أن تحملوه. في الواقع، نعتقد أنه عندما تسمعون الحقائق، ستتأكدون أن الرئيس لم يرتكب أي خطأ".

وأكد محامي البيت الأبيض أن الديمقراطيين يطلبون من مجلس الشيوخ "إسقاط نتائج الانتخابات الأخيرة"، وتابع: "إنهم يطلبون منكم تمزيق بطاقات الاقتراع في جميع أنحاء هذا البلد بمبادرة منكم".

ويرى مراقبون أنه لا شك في تبرئة ترامب في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون (53 مقعداً من أصل 100). لكن قبل أقل من 300 يوم من الانتخابات الرئاسية تعتبر النقاشات معركة لكسب الرأي العام.

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وقد اختتم المدعون الديمقراطيون من مجلس النواب، الذي قرر عزل ترامب في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مرافعاتهم بالتفصيل في وقت متأخر الجمعة.





وسيكون لدى محامي ترامب 24 ساعة موزعة على 3 أيام، لتقديم دفاعهم عن الرئيس الأمريكي أمام مجلس الشيوخ. ويخططون للتحدث 3 ساعات، السبت، واستئناف المرافعة، الإثنين.

ويتطلب عزل ترامب دعم ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الذي يحتل الجمهوريون فيه 53 مقعداً من أصل 100.

وتشكل هذه المحاكمة محطة تاريخية في الولايات المتحدة؛ إذ إنها ثالث مرة في تاريخها يقوم فيها الكونجرس بمحاكمة الرئيس ضمن آلية عزل، بعد أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1999.

في السياق نفسه، قال مايكل بوربورا، نائب مستشار البيت الأبيض، عن مكالمة هاتفية قام بها ترامب في يوليو/تموز مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "لم يكن هناك مقابل لأي شيء. لم يتم ذكر أموال المساعدة الأمنية حتى في المكالمة".

وتدور التحقيقات حول ما إذا كان ترامب أمر بممارسة ضغوط على أوكرانيا، للتحقيق في أنشطة منافسه الديمقراطي جو بايدن، عن طريق حجب المعونات العسكرية عن أوكرانيا.

وبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء الماضي، جلسات المحاكمة التي من المقرر أن تستمر طوال أيام الأسبوع، ما عدا الأحد، حيث فرض المجلس رقابة صارمة على الإعلاميين، أثناء تغطية إجراءات المحاكمة، وسمح لهم بالتصوير الخارجي فقط.