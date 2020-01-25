استقالات "العدالة والتنمية".. صفعة قوية لأردوغان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن قيادي بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، ومقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان، الجمعة، استقالته من الحزب؛ للانضمام لحزب نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان الذي يستعد لإعلانه قريباً.

إحسان مَردان أوغلو، الذي مثل العدالة والتنمية بالبرلمان على مدار دورتين متتاليتين عن ولاية ماردين (جنوب شرق)، استقال، رغم أنه يعد من الأسماء المقربة لأردوغان.

وسبق أن استقال قياديون بالحزب في ولاية ديار بكر، من بينهم رئيس فرع الحزب بالولاية آيدين ألطاتش ونائبان برلمانيان سابقان عن الولاية.