شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طهران: قادرون على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020

الخليج 365 ـ متابعات

قال على أصغر زاريان، نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، السبت، إن المنظمة قادرة على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة، إذا اتخذت السلطات الإيرانية القرار.



Advertisements

وتابع في تقرير نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني: "في اللحظة الحالية، إذا اتخذت (السلطات الإيرانية) القرار، فإن هيئة الطاقة الذرية، كمنفذ، قادرة على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة".

وقالت إيران في وقت سابق من هذا الشهر إنها ستلغي حدود تخصيب اليورانيوم في خطوة أخرى في سبيل تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول الكبرى الست عام 2015، لكنها أضافت أنها ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال زاريان إن مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب تجاوز 1200 كيلوغرام منذ اتخاذها آخر خطوة لتقليص التزاماتها، مضيفا أن هذا المخزون سيضاف سريعا إلى احتياطات اليورانيوم المخصب