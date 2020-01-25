الارشيف / اخبار العالم

تدابير احترازية في مطارات السعودية من كورونا

0 نشر
اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدابير احترازية في مطارات من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020

تدابير احترازية في مطارات السعودية من كورونا

الخليج 365 ـ متابعات

 

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عن اتخاذ تدابير احترازية وإجراءات وقائية في مطارات المملكة بشأن فيروس "كورونا" المستجد في جنوب الصين وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

Advertisements

 

وقالت الهيئة في بيان: "اتخذت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة بالمملكة إجراءات وقائية وتدابير احترازية على الركاب القادمين من الصين إلى مطارات المملكة ويشمل ذلك الرحلات المباشرة وغير المباشرة بهدف التأكد من خلو المسافرين من الفيروس التاجي "كورونا" المستجد في جنوب الصين.

 

هذه التدابير جاءت منذ أن تم الإعلان عن ظهور الفيروس، وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميماً للمطارات والناقلات الجوية المشغلة بالمملكة يشدد على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر وأخذ الاحتياطات الصحية اللازمة خصوصا للمسافرين القادمين من الدول التي تم الاشتباه بتواجد الفيروس فيها"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدابير احترازية في مطارات السعودية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا