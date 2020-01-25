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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدابير احترازية في مطارات السعودية من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020
الخليج 365 ـ متابعات
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عن اتخاذ تدابير احترازية وإجراءات وقائية في مطارات المملكة بشأن فيروس "كورونا" المستجد في جنوب الصين وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.
وقالت الهيئة في بيان: "اتخذت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة بالمملكة إجراءات وقائية وتدابير احترازية على الركاب القادمين من الصين إلى مطارات المملكة ويشمل ذلك الرحلات المباشرة وغير المباشرة بهدف التأكد من خلو المسافرين من الفيروس التاجي "كورونا" المستجد في جنوب الصين.
هذه التدابير جاءت منذ أن تم الإعلان عن ظهور الفيروس، وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميماً للمطارات والناقلات الجوية المشغلة بالمملكة يشدد على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر وأخذ الاحتياطات الصحية اللازمة خصوصا للمسافرين القادمين من الدول التي تم الاشتباه بتواجد الفيروس فيها"
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