سفارة السعودية في الصين تدعو المواطنين للتواصل معها لإجلائهم من مناطق انتشار كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020 الخليج 365 ـ متابعات دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الصين، المواطنين السعوديين المتواجدين في مقاطعة ووهان إلى سرعة التواصل معها لإجلائهم من مناطق انتشار فيروس كورونا. Advertisements وقالت السفارة، في تنبيه عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نأمل من المواطنين السعوديين المتواجدين في مقاطعة ووهان سرعة التواصل معها لإجلائهم من مناطق انتشار فيروس كورونا». ونشرت السفارة أرقامًا عدة للتواصل معها تضمنت رقم السفير، ورئيس القسم القنصلي، ومسؤول شؤون السعوديين وفقًا للتالي: السفير: 18511178585 رئيس القسم القنصلي: 18500224844 مسؤول شؤون السعوديين: 15011007558

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