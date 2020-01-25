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5 جبهات مشتعلة بين الشرعية والحوثيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تشهد جبهات نهم شرق صنعاء، وهيلان بصرواح غرب مأرب، وساحل اليمن الغربي، ومتون الجوف وصعدة المعقل الرئيس للحوثي، معارك عنيفة بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي.

وتمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بمدفعية ومروحيات التحالف، من تدمير تحصينات وأماكن تجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية بمنطقة الرزامي بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة.

وأسفرت عمليات الجيش عن مصرع القيادي الميداني المدعو «أبوفايز الطيري» ودحر بقية عناصر الميليشيات، بحسب وكالة سبأ. وأكد العميد الغنيمي أن عملية التحرير مستمرة في محور الطلح بالصفراء ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية، وتمضي بوتيرة منتظمة إلى أن يتم دحر الميليشيات من محافظة صعدة وصولا إلى باقي المحافظات.

وتدور معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني، وميليشيات الحوثي لليوم الخامس على التوالي بمناطق العقبة، وحام، والجرعوب. وأفشلت قوات الجيش محاولات تسلل الميليشيات باتجاه مديرية حزم الجوف عاصمة المحافظة.

وجددت ميليشيات الحوثي قصفها على الأحياء السكنية بالدريهمي وحيس وقصفت مستشفى 22 مايو ونقطة مراقبة لوقف إطلاق النار داخل مدينة الحديدة غرب اليمن، بعد ساعات من مغادرة المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، العاصمة صنعاء.

وأدى القصف إلى نشوب حريق بمبنى مستشفى 22 مايو في الحديدة، بعدما استهدفته الميليشيات بثلاث قذائف، وسبق أن تعرض المستشفى للقصف مرات كثيرة من قبل الحوثيين منذ بدء سريان قرار وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر 2018.

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وتمكنت قوات المقاومة الجنوبية والقوات المشتركة من إفشال هجوم حوثي شرس كانت تنوي أن تشنه الميليشيات على جبهة باب غلق شمال الضالع، واستهدفت ميليشيات الحوثي طقم إمداد نقطة رقابة الخامري بسلاح القناصة من سطح منزل خلف عمارة عدي بشارع الخمسين في الحديدة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك أن النصر قادم لا محالة على وكلاء المشروع الإيراني في اليمن، بفضل الله ثم صمود أبناء الجيش الوطني والمقاومة الوطنية التي كانت ولا تزال صمام أمان للجمهورية والثورة والوحدة، مشيدا خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع، وقائد العمليات المشتركة، ومحافظ مأرب بالثبات والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في مختلف الجبهات ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية، التي تتقهقر أمام قوة وصلابة الأبطال الميامين من رجال الجيش الوطني.

مشاهدات يمنية

1 ميليشيات الحوثي تصفي أحد الواجهات القبلية بمحافظة إب لرفضه التعاون معها.

2 إصابة أكثر من 6 مدنيين بقصف صاروخي حوثي على مدينة حزم الجوف.

3 ميليشيات الحوثي تقتحم قرية المواهب بذمار وتختطف عددا من أبنائها.

4 مقتل الطفل عبدالرحمن هربي جراء إصابته بشظية قذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي سقطت أمام منزل عائلته في حي 7 يوليو جنوب الحديدة.