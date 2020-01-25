عريقات: صفقة إسرائيل الجديدة «احتيال القرن»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - رام الله
وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أمس، ما تستعد الإدارة الأمريكية لطرحه لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بأنه «احتيال القرن».
وقال عريقات في بيان إن «أي محاولة أو صفقة أو إملاء يتنكر لحقيقة أن إسرائيل قوة تحتل دولة فلسطين على حدود 1967 (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، قطاع غزة)، سيدخل التاريخ على اعتباره احتيال القرن».
وأضاف أن «ما قامت به الإدارة الأمريكية إلى اليوم والشراكة الكاملة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سوف يدخل التاريخ على أنه احتيال القرن على القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة لعملية السلام».
جاء ذلك عقب دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لنتنياهو وزعيم المعارضة في إسرائيل بيني جانتس لزيارة واشنطن لإطلاعهما على تفاصيل صفقة القرن.
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