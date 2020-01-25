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1130 مشروعا إنسانيا نفذها مركز الملك سلمان حول العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الحديدة

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة أمس، أنه نفذ منذ إنشائه في مايو 2015 حتى ديسمبر الماضي 1130 مشروعا، شملت مختلف دول وشعوب العالم المحتاجة بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات و268 مليونا و473 ألف دولار أمريكي، بالتعاون مع 144 شريكا محليا وإقليميا ودوليا، تقدمها اليمن بنسبة 68.57 % من المشاريع، تليه فلسطين 8.34 % ثم سوريا 6.69% بعدها الصومال 4.32%.

وقال إنه نفذ 405 مشاريع بقيمة مليارين و926 مليونا و747 ألف دولار بالتعاون مع 80 شريكا، كان للقطاع الصحي 183 مشروعا، وقطاع الأمن الغذائي 70 مشروعا، و25 مشروعا نفذت في مجال دعم و تنسيق العمليات الإنسانية، و21 مشروعا في التعافي المبكر، و23 مشروعا في قطاع المياه والإصحاح البيئي، و20 مشروعا في مجال الإيواء، و19 مشروعا في الحماية، و15 مشروعا في القطاع التعليمي، و7 مشاريع في الخدمات اللوجستية و5 مشاريع في التغذية ومشروع واحد في الاتصالات في حالات الطوارئ، فضلا عن 16 مشروعا في قطاعات أخرى.

وعن فلسطين فقد نفذ المركز 83 مشروعا للمحتاجين فيها، بقيمة إجمالية 355 مليونا و872 ألف دولار بالتعاون مع 17 شريكا، حيث نُفذ 18 مشروعا في القطاع الصحي، و31 مشروعا في الأمن الغذائي، و11 مشروعا في الإيواء، و11 مشروعا آخر في قطاع التعليم، ومشروعان في الخدمات اللوجستية، ومشروعان آخران في المياه والإصحاح البيئي، ومشروعان في التعافي المبكر، ومشروع في الحماية، ومشروع في مجال دعم وتنسيق العمليات الإنسانية، و4 مشاريع في قطاعات متعددة أخرى.