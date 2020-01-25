شكرا لقرائتكم خبر

بومبيو: نظام طهران في أسوأ أحواله

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن النظام الإيراني يعيش أسوأ أحواله، وأن سياسة الضغط القصوى التي تعتمدها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب تجاه إيران ناجحة، وأنها أعادت تأسيس ردع صارم بوجه طهران.

Advertisements

ورأى بومبيو في مقابلة مع إذاعة NPR أن تلك السياسة رفعت تكلفة استخدام إيران وكلاءها وأذرعها في المنطقة، وعلق على ما قاله نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، حول التفلت من قيود تخصيب اليورانيوم التي نص عليها الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي انسحب منه ترمب عام 2018، قائلا «ظريف يثرثر فقط في هذا الشأن»، معتبرا أن النظام الإيراني في أسوأ أحواله التي مر بها عبر التاريخ.

وشدد بومبيو على مواصلة حملة الضغط الأقصى على إيران، حتى تغير سلوكها، منوها بفرض عقوبات على شركات صينية وشركات تعمل في هونج كونج لتعاملها مع النظام الإيراني.

وتوعد الشركات والدول التي تتعامل مع طهران بمزيد من العقوبات الأمريكية، وقال عبر حسابه في تويتر «سيستمر الضغط الأقصى على النظام الإيراني حتى يتغير سلوكه. لقد فرضنا عقوبات على الصين وهونج كونج وكيانات تعمل في قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران». وتابع مخاطبا الدول والشركات «إذا قمتم بتسهيل أنشطة هذا النظام، فسوف تتم معاقبتكم».