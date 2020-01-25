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أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية يلاحقون خامنئي قضائيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

بدأ ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة في ملاحقة المرشد الإيراني علي خامنئي والحرس الثوري، وبدأوا في تحريك دعوى قضائية ضدهما، بسبب إسقاط الطائرة بصاروخين في 8 يناير الحالي، ما أدى إلى مقتل 176 راكبا كانوا على متنها.

وذكر المركز الدولي لحقوق الإنسان ومقره في تورنتو، أنه يتخذ الإجراءات القانونية نيابة عن أهالي الضحايا، سعيا لتحقيق العدالة وذلك بالتعاون مع مؤسسة «غاردينر ميلر أرنولد إل إل بي» القانونية، وأكد المركز في تغريدات عبر حسابه على تويتر أمس أنه «تم رفع دعوى ضد إيران نيابة عن عائلات ضحايا رحلة الطيران رقم PS752 الأوكرانية».

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ورفعت الدعوى أمام محكمة أونتاريو، تحت بند من قانون العقوبات الكندي تم إقراره عام 2012 بعنوان «العدالة لضحايا الإرهاب».

وقالت «العربية نت» إن بعض السيناريوهات المطروحة إلى أن إيران سمحت بالرحلات المدنية في تلك الفترة التي شهدت تصاعدا في التوتر، لأنها أرادت تجنب الخسائر في حال وقوع ضربة أمريكية ردا على قصف الحرس الثوري لقاعدة «عين الأسد»، في حين يطرح عدد من المعارضين الإيرانيين سيناريو آخر يفيد بأن إيران كانت تتوقع

ضربة أمريكية عقب قصفها قاعدة «عين الأسد»، وأسقطت الطائرة الأوكرانية لتلقي باللائمة على الولايات المتحدة أمام الرأي العام العالمي.

واعتراف الحرس الثوري بإسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخين تسبب في تدويل القضية وحمل إيران مسؤولية جديدة لعدم إلغائها الرحلات المدنية عندما كانت على شفا مواجهة مع الولايات المتحدة بعد أن قصفت قاعدة عراقية يتواجد فيها قوات أمريكية قبيل إسقاط الطائرة.