شكرا لقرائتكم خبر

خبير سعودي يكشف سر انتشار الأوبئة من الصين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أكد خبير سعودي أن النظام الغذائي المتبع في الصين «أكبر دولة بالعالم من حيث السكان» يلعب دورا أساسيا في انتشار أغلب الأوبئة الجديدة من داخلها، في ظل التكدس السكاني الكبير الذي تعاني منه.

وقال عميد كلية المجتمع بجامعة نجران الدكتور عبدالرحمن القرشي إن الثعابين البحرية هي المتهم الأول في نشر مرض كورونا الذي بدأ يستفحل وينتقل إلى عدد من دول العالم، وأجاب على عدد من الأسئلة المهمة:

ما هو هذا الفيروس؟

نوع جديد من فيروسات كورونا (الفيروسات التاجية)، وهي سلالة تضم عددا كبيرا من الفيروسات التي قد تؤدي إلى أمراض تتراوح بين الزكام وأمراض أخرى أكثر خطورة مثل سارس.

وينتمي لعائلة الفيروسات التاجية، وأخذ اسمه من الكلمة اللاتينية «كورونا»، وتعني الهالة والتاج، لأنه يظهر تحت المجهر ككرة تحيط بها خيوط ممتدة مما يجعل شكلها كالهالة التي تحيط بالشمس أو كزوائد التاج. وتهاجم الفيروسات التاجية على عمومها الجهاز التنفسي والقناة الهضمية للثدييات والطيور.

ورصد ظهور الفيروس في سوق لبيع ثمار البحر بالجملة في ووهان ولا يزال مصدره المحدد مجهولا.

Advertisements

هل له لقاح؟

لا، حتى الآن لا يوجد، وهو ما أكده التحالف العالمي للقاحات والتحصين من أن تطوير لقاح ضد فيروس كورونا الجديد يحتاج على الأرجح لعام على الأقل.

وقال المدير التنفيذي سيث بيركلي إنه من الصعب الآن تقييم مخاطر الفيروس، مضيفا «لكن الخبر السار أن العلماء فكوا بالفعل الشفرة الجينية للفيروس ونشروها، وهو ما مكن عددا من المنظمات في جميع أنحاء العالم من البدء في تطوير لقاح مضاد للفيروس».

ما أبرز الأوبئة التي ظهرت بالصين؟

شهدت الصين الإنفلونزا الآسيوية، وإنفلونزا هونج كونج، ومتلازمة الالتهاب التنفسي الحاد «سارس»، وإنفلونزا الطيور «أتش5 أن1»، فهل هناك سبب محدد؟

يعرف الوباء بأنه حالة انتشار لمرض معين، حيث يكون عدد حالات الإصابة أكبر مما يتوقع في مجتمع محدد أو مساحة جغرافية معينة أو موسم أو مدة زمنية، وهذا وفقا لتعريف منظمة الصحة العالمية. وقد يحدث الوباء بمنطقة جغرافية محصورة أو يمتد في دول عدة، وقد يستمر لأيام أو أسابيع، وربما يستمر لسنوات.

يعتقد بعض الخبراء أن الفيروس الجديد ليس بخطورة فيروسات كورونا السابقة مثل السارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) التي أودت بحياة أكثر من 700 مريض منذ 2012.

لماذا تبدأ الأوبئة من الصين؟