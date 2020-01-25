شكرا لقرائتكم طفل القدس المفقود وجد ميتاً.. فيديو مؤلم للحظة انتشاله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في بركة مياه بالقرب من المكان الذي فقد فيه الجمعة، وبعدما شارك المئات من أهالي القدس في العمليات التي انطلقت للبحث عنه، أعلنت مصادر طبية، السبت، العثور على الطفل قيس أبو رميلة البالغ من العمر 8 سنوات، متوفياً في مجمع مياه في بيت حنينا.

في التفاصيل، فقدت أثار الطفل بعد الساعة الرابعة عصراً من يوم الجمعة، وترددت أنباء عن اختطافه، ثم بدأت عمليات البحث عنه، إلى أن أصدرت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، بياناً أشارت فيه أنه تم العثور على الفتى ونقل إلى المستشفى دون جدوى.

كما شرحت المعلومات التي وصلت للإطفاء والإنقاذ الليلة الماضية، أن طواقم إطفاء وإنقاذ وصلت من محطة وادي الجوز إلى منطقة تجمعت فيها مياه الأمطار، وعملت ساعات على سحب المياه.

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لوح خشبي ومحاولة إنقاذ فاشلة

بعدها، اتضح وجود الفتى في المكان تحت لوح خشبي، فعملت الطواقم على تخليصه ونقله للطواقم الطبية التي وصفت حالته بالخطيرة.

إلا أن الشرطة الإسرائيلية أعلنت لاحقاً فشل محاولات إنقاذه ووفاة الطفل.

وفي وقت سابق من صباح السبت، نشرت مصادر محلية في القدس مقطع فيديو أظهر طواقم الإسعاف وهي تجري محاولات إنعاش للطفل في المكان، بعد تعرضه للبرد الشديد لساعات طويلة.

سلطات الاحتلال تتحمل المسؤولية

بالمقابل، أصدر "الحراك الوطني الاجتماعي" في القدس بياناً حمل البلدية والسلطات الإسرائيلية المسؤولية عن وفاة الطفل بسبب تركهم مجمع مياه عميق وخطير بدون تغطيته، أو ضمان أي احتياطات للسلامة العامة، خاصة أنه يقع في منطقه حيوية مزدحمة بها مجمعات تجارية وملاعب ومدارس للأطفال وعمارات تجارية قريبة.