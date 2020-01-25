«ثورة ع الضيق ومش عازمين حد».. المصريون يسخرون من دعوات التظاهر بـ #محدش_نزل.. ويتصدر تويتر

تصدر هاشتاج #محدش_نزل قائمة الأكثر تداولاً على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، اليوم السبت.

ودشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي رداً على الدعوات التي أطلقتها الجماعات الإرهابية لنشر الفوضى ضد الدولة المصرية ومؤسساتها.

ونرصد بعض من مشاركات النشطاء في الهاشتاج:

- محدش_نزل الأمن والأمان رجعوا لمصر تاني في مشاريع في كل حته في مصر الأوضاع الاقتصادية بتتحسن الجنيه بقي من أقوى العملات مصر رجعت وبقوة في كل حاجة.

- ماتنطق يابني انت وهو فين الثورة.

- محدش شاف الثورة ياجدعان.

- ولازال البحث مستر عن الثورة

- مرة واحد قال هنعمل ثورة مطلعتش صورة طلعت حب وتماسك من الشعب المصري لبلده وجيشه

- تعلن جماعة الاخوان عن حاجبتها لمتظاهرين محترفين في الداخل والخارج برواتب وحوافز مجزية

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- الظاهر عاملين الثورة النهاردة على الضيق ومش عازمين حد

- الثورة قامت يا جماعة ما تقلقوش، هي بس وهي نازلة الميدان حست إنها هفتانة شوية، فراحت تضرب 2 كشري عند ابو طارق وجاية حالاً

- بيقولك واحد مقاول حب يعمل صاورة نسي يحط الاساس فوقعت فوق دماغه.. هي نكتة بايخه بس مش مشكلة

- يبقي اهبل اللي يظن ان مصر هتقوم فيها ثوره تاني .. اللي داق طعم الامن والاستقرار وشاف طفره البناء والعمران الدايره بلا توقف مش ممكن يجاذف بكل ده ويشتري الفوضي والضياع .. خلصانه ضبه ومفتاح

- مفيش حد ح يستجيب لحرامي ، غير ان ٣ سنوات من الفوضي كانت درس للكتلة الحرجة انها تمتنع عن المشاركة في اي نشاط

- ماذا حدث ؟ أناس إفتراضيون أعلنوا على الشبكة الإفتراضية عن ثورة إفتراضية ومر يوم #٢٥_يناير ولم يكن هناك شىء سوى الإفتراض

- الساعة بقت 8. هفضل كتير انا كدة بقا ولا ايه

- ولا حد هاينزل ندعم الاستقرار والبناء

- الخرفان بينزلو فيديوهات قديمة لابسين فيها صيفى ......افضحوهم

- مصر بقى فيها ثورةصناعية ثورةعمرانية ثورةزراعية ثورةمحو تخلف الفكر الشيطاني اما ثورةالحرق والسرقةوقطع الطرق وقطع الرؤوس وتفجير الاجسام والمنشئات .. انسى يا جاهل ياعميل ياخسيس