ألمانيا تمنح الرئيس السيسي وسام «سان جورج»

قرر مهرجان دار أوبرا دريسدن"زيمبر أوبر"، بمدينة دريسدن الألمانية، منح وسام "سان جورج" هذا العام إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن منح الرئيس السيسي وسام "سان جورج" يأتي تقديراً لجهوده في صنع السلام في شمال إفريقيا، وريادته كرجل دولة يحمل الأمل في القارة الإفريقية بأكملها.

ونقلت الوكالة عن الاتحاد المنظم للمهرجان قوله إن وفداً سيقوم بتسليم الرئيس السيسي الجائزة في فئة السياسة والثقافة، غدًا الأحد في العاصمة القاهرة.

وقال الاتحاد إنه "يتم بذلك تكريم رجل دولة حامل للأمل ومشجع لقارة بأكملها"، مشيداً بجهود الرئيس السيسي في مد جسور متميزة وصنع السلام فى منطقة شمال إفريقيا المتسمة بأزمات صعبة.

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وأوضح الاتحاد ان الرئيس السيسي يبحث عن الحوار مع كافة الأطراف، ويعتبر مرساة للناس وآمالهم.

من جانبه، علّق هانز يواخيم فري، المدير الفني لـ "أوبرا زيمبر"، عن قرار اختيار الرئيس السيسي لهذه الجائزة، حيث قال: "لدينا على وسام سانت جورج عبارة (ضد التيار).. هذا يعني أننا نتخذ قرارات مهمة للغاية للتطور المستقبلي".

وأضاف أن هناك رغبة فى بناء جسور ثقافية لخلق لغة وسطية بين المناطق عبر الثقافة.

وفي عام 2009، حصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هذا الوسام، وكذلك نظيره الروماني كلاوس يوهانيس عام 2017.

ووسام "سانت جورج" هو نسخة مقلدة من دلاية من عصر الباروك مرسوم عليها القديس جورج، كقاتل حيوان التنين، معلناً انتصار الخير على الشر.. وتوجد الدلاية الأصلية فى متحف "القبو الأخضر" بمدينة دريسدن الألمانية.