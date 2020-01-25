السفارة السعودية في الصين تدعو المواطنين إلى سرعة التواصل لإجلائهم

دعت ​السفارة السعودية​ في ​الصين​ المواطنين السعوديين المتواجدين في مقاطعة ووهان سرعة التواصل معها لإجلائهم من مناطق انتشار فيروس كورونا.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن "الوضع خطير والوباء ينتشر بسرعة، إلا أن الصين قادرة على هزيمة فيروس كورونا".

وجاء إعلانه بعد اجتماع عقده مع أعضاء مكتبه السياسي بشأن تدابير مكافحة انتشار فيروس "كورونا" في البلاد.

وكانت قد أعلنت السلطات الصحية في الصين، تسجيل 1287 حالة إصابة مؤكدة في عموم البلاد بالالتهاب الرئوي الناجم عن ​فيروس كورونا​ الجديد، بينها 237 إصابة في حالة حرجة، وقد أدى إلى 41 حالة وفاة. كما تم تسجيل 1965 حالة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة أن تفشي الوباء امتد إلى مقاطعة تشينغهاي، ليرتفع عدد المناطق المتأثرة على مستوى المقاطعات بالصين إلى 30.