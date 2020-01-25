الدفاع الروسية: فتح 3 ممرات إنسانية في إدلب لتمكين المدنيين من المغادرة

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، عن فتح 3 ممرات إنسانية لخروج المدنيين من منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب ​سوريا​. وأوضح مدير ​مركز حميميم​ ​اللواء​ يوري بورينكوف، أنه تمت إعادة فتح معابر الحاضر في حلب وأبو الضهور في إدلب والهبيط في حماة.

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