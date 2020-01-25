عطل مفاجئ في "فيسبوك" بعدد من بلدان العالم

تعرض موقع التواصل الاجتماعي الأميركي، "​فيسبوك​"، لعطل مفاجئ، مساء اليوم السبت. وحدث العطل لدى آلاف المستخدمين في معظم بلدان ​العالم​، في حين سجل موقع "داون ديتيكتور دوت كوم" لمتابعة الأعطال الإلكترونية، العديد من التقارير بالعطل.

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