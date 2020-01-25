عريقات: أي صفقة تتنكر لاحتلال إسرائيل لفلسطين ستدخل التاريخ كإحتيال القرن

اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن "أي محاولة أو صفقة أو إملاء، يتنكر لحقيقة أن إسرائيل، قوة تحتل دولة فلسطين ضمن حدود 1967 (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة)، ستدخل التاريخ باعتبارها، احتيال القرن".
وأكد عريقات، أن "ما قامت به إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى اليوم، والشراكة الكاملة مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ستدخل التاريخ، على أنها احتيال القرن على القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة لعملية السلام".
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