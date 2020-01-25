عريقات: أي صفقة تتنكر لاحتلال إسرائيل لفلسطين ستدخل التاريخ كإحتيال القرن

اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ال​فلسطين​ية ​صائب عريقات​ أن "أي محاولة أو صفقة أو إملاء، يتنكر لحقيقة أن ​إسرائيل​، قوة تحتل دولة فلسطين ضمن حدود 1967 (​الضفة الغربية​ بما فيها ​القدس الشرقية​ و​قطاع غزة​)، ستدخل التاريخ باعتبارها، احتيال القرن".

وأكد عريقات، أن "ما قامت به إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى اليوم، والشراكة الكاملة مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ ستدخل التاريخ، على أنها احتيال القرن على القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة لعملية السلام".