وفاة 6 أشخاص من أسرة واحدة إختناقا في الأردن

توفي 6 أشخاص من أسرة أردنية واحدة إختناقا في منزلهم في ​الكرك​ جنوب المملكة إثر إستنشاقهم ​الغاز​ات المنبعثة من مدفأة الغاز بالمنزل أثناء نومهم. ودعت السلطات المواطنين الى "ضرورة الاستخدام الآمن والسليم للمدافئ وتفقد الخراطيم الواصلة ما بين الاسطوانة وجسم المدفأة وعدم ترك المدفأة مشتعلة اثناء ​النوم​".

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