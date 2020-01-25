مرتضى التقى رئيس تجمع الصناعيين في البقاع وبحث معه في هموم القطاع ‎

التقى وزير الزراعة عباس مرتضى رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا ابو فيصل على رأس وفد من الصناعيين، وجرى خلال اللقاء التداول بأمور وهموم القطاع الصناعي وخصوصا إن القطاع يرتبط ارتباطا وثيقا بالقطاع الزراعي من خلال قطاع الصناعات الغذائية والزراعية.
وأكد مرتضى على أولوية النهوض بالقطاعات الإنتاجية وسيكون إلى جانب هذه القطاعات لتنمية المنطقة وفتح الباب أمام المزيد من فرص العمل وتطوير حركة التصدير، مضيفا :"سأكون في خدمة هذه القطاعات وابوابي مفتوحة وبشكل يومي من أجل خير هذه القطاعات والمنطقة".
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