مرتضى التقى رئيس تجمع الصناعيين في البقاع وبحث معه في هموم القطاع ‎

التقى وزير ​الزراعة​ ​عباس مرتضى​ رئيس ​تجمع الصناعيين​ في ​البقاع​ نقولا ابو فيصل على رأس وفد من الصناعيين، وجرى خلال اللقاء التداول بأمور وهموم القطاع الصناعي وخصوصا إن القطاع يرتبط ارتباطا وثيقا ب​القطاع الزراعي​ من خلال قطاع الصناعات الغذائية والزراعية.

وأكد مرتضى على أولوية النهوض بالقطاعات الإنتاجية وسيكون إلى جانب هذه القطاعات لتنمية المنطقة وفتح الباب أمام المزيد من فرص العمل وتطوير حركة التصدير، مضيفا :"سأكون في خدمة هذه القطاعات وابوابي مفتوحة وبشكل يومي من أجل خير هذه القطاعات والمنطقة".