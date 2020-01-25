النشرة: فصيل مسلح يمهل المدنيين في براد لإخلائها خلال 24 ساعة

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "فصيلا مسلحا يحمل إس "فرقة الحمزات" مدعوم من ​القوات التركية​ أمهل المدنيين في قرية براد التابعة لناحية شيراوا بريف مدينة ​عفرين​ شمال غرب حلب 24 ساعة لإخلائها بالكامل بشكل اجباري بينما بقيت اسباب الاخلاء مجهولة حتى اللحظة". ويتواجد في القرية مهجرون منذ سيطرة فصائل عملية "غصن الزيتون" التي شنتها ​تركيا​ على عفرين وريفها، ويقتصر تواجد العوائل الاساسية في القرية على بضعة عوائل من الذين رفضوا عملية التهجير .

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