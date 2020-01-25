تراجع المتظاهرين من السراي الحكومي نحو ساحة الشهداء والمواجهات مستمرة

نجحت عناصر مكافحة الشغب في ​قوى الأمن الداخلي​ في إبعاد المتظاهرين من أمام ​السراي الحكومي​ في ​ساحة رياض الصلح​ باتجاه ​ساحة الشهداء​، بعد أن تدخلت على اثر إزالة بعض المتظاهرين الأسلاك الشائكة والبوابة الحديدة التي كانت موضوعة في المكان.

وكان بعض المتظاهرين، أمام السراي الحكومي في وسط بيروت، قد عمد إلى إطلاق المفرقعات النارية باتجاه قوة من مكافحة الشغب تقدمت باتجاههم.

وكانت هذه القوة قد تقدمت باتجاه الشبان، بعد أن كانت القوى الأمنية قد عمدت في البداية إلى إستخدام خراطيم المياه ثم قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين نجحوا في إزالة الأسلاك الشائكة والبوابة الحديدة الموضوعة في المكان، وعملوا على رشق الحجارة باتجاه السراي الحكومي.

بدورها، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن عناصر مكافحة الشغب ستعمد على توقيف كل شخص موجود في مكان أعمال الشغب، داعية المتظاهرين إلى المغادرة فوراً.