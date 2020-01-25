قوى الأمن: سيتم إعتقال كل شخص موجود في مكان أعمال الشغب

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن عناصر ​مكافحة الشغب​ ستعمد على توقيف كل شخص موجود في مكان أعمال الشغب، داعية ​المتظاهرين​ إلى المغادرة فوراً.

وكان بعض المتظاهرين، أمام السراي الحكومي في وسط بيروت، قد عمد إلى إطلاق المفرقعات النارية باتجاه قوة من مكافحة الشغب، كانت قد تقدمت باتجاه المتظاهرين.

وكانت هذه القوة قد تقدمت باتجاه الشبان أمام أحد مداخل السراي الحكومي، بعد أن كانت القوى الأمنية قد عمدت في البداية إلى إستخدام خراطيم المياه ثم قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين نجحوا في إزالة الأسلاك الشائكة والبوابة الحديدة الموضوعة في المكان، وعملوا على رشق الحجارة باتجاه السراي الحكومي.

وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قد أعلنت سابقاً، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن بدء أعمال الشغب والاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي، طالبة من المتظاهرين السلميين مغادرة ساحة رياض الصلح حفاظًا على سلامتهم.