متظاهرون يطلقون المفرقعات النارية باتجاه القوى الأمنية في وسط بيروت

عمد بعض ​المتظاهرين​ أمام ​السراي الحكومي​ في وسط بيروت إلى إطلاق ​المفرقعات النارية​ باتجاه قوة من ​مكافحة الشغب​، كانت قد تقدمت باتجاه المتظاهرين.

وكانت هذه القوة قد تقدمت، قبل قليل، باتجاه الشبان أمام أحد مداخل السراي الحكومي، بعد أن كانت القوى الأمنية قد عمدت في البداية إلى إستخدام خراطيم المياه ثم قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين نجحوا في إزالة الأسلاك الشائكة والبوابة الحديدة الموضوعة في المكان، وعملوا على رشق الحجارة باتجاه السراي الحكومي.

وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قد أعلنت، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن بدء أعمال الشغب والاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي، طالبة من المتظاهرين السلميين مغادرة ساحة رياض الصلح حفاظًا على سلامتهم.