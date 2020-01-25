القوى الأمنية تستخدم قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وسط بيروت

استخدمت القوى الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين أمام البوابة الرئيسية للسراي الحكومي، بعد أن كانت تستخدم خراطيم المياه فقط نتيجة إزالتهم الأسلاك الشائكة والبوابة الحديدة الموضوعة في المكان.
وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قد أعلنت، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن بدء أعمال الشغب والاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي، طالبة من المتظاهرين السلميين مغادرة ساحة رياض الصلح حفاظًا على سلامتهم.
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