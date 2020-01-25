الجديد: سلامة سيستدعي مجموعة من العاملين في قطاع الصيرفة لإعادة ضبط السوق

أفادت قناة "الجديد" بأن حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ سوف يستدعي، في الأيام المقبلة، مجموعة من العاملين في قطاع الصريفة لإعادة ضبط السوق. إضغط للمزيد

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