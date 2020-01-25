المواجهات بوسط بيروت مستمرة والقوى الأمنية لا تزال تستخدم خراطيم المياه

لا تزال المواجهات مستمرة بين ​القوى الأمنية​ والمتظاهرين أمام ​السراي الحكومي​ في وسط بيروت، بعد أن كان بعض المتظاهرين قد نجحوا في إزالة البوابة الحديدية الموضوعة في المكان، ما اضطر القوى الأمنية إلى إستخدام خراطيم المياه في محاولة لإبعادهم عن المكان.

وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قد أعلنت، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن بدء أعمال الشغب والاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي، طالبة من المتظاهرين السلميين مغادرة ساحة رياض الصلح حفاظًا على سلامتهم.