أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ عن بدء أعمال الشغب والاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي، طالبة من ​المتظاهرين​ السلميين مغادرة ​ساحة رياض الصلح​ حفاظًا على سلامتهم. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: نطلب من المتظاهرين السلميين مغادرة ساحة رياض الصلح حفاظًا على سلامتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.