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القوى الأمنية تستخدم خراطيم المياه لإبعاد المتظاهرين من أمام مدخل السراي الحكومي

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بدأت ​القوى الأمنية​ باستخدام خراطيم المياه لإبعاد المتظاهرين من أمام مدخل ​السراي الحكومي​ في وسط بيروت، بعد أن نجح المتظاهرون في إزالة الأسلاك الشائكة وخلع البوابة الحديدة.

وكان بعض المتظاهرين قد عمد إلى رمي الحجارة وعبوات المياه الفارغة باتجاه قوى الأمن الداخلي، لكن المسافة بينهما بعيدة.

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