المتظاهرون نجحوا بإزالة معظم الشريط الشائك الموضوع على مدخل السراي الحكومي

تمكن مجموعة من المتظاهرين من إزالة معظم ​الشريط الشائك​ الموضوع على مدخل ​السراي الحكومي​، كما نجحوا بخلع البوابة الحديديو التي وضعت لمنعهم من التوجه نحو السراي الحكومي.

من جهة اخرى أقدم عدد من المحتجين على رشق الحجارة باتجاه القوى الأمنية التي تقف في مكان بعيد عنهم.