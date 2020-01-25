طريق ضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات باستثناء الشاحنات

افادت غرفة "التحكم المروري" بأن "​طريق ضهر البيدر​ سالكة حالياً امام جميع المركبات باستثناء ​الشاحنات​"، مشيرة الى ان "​طريق ترشيش زحلة​ سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية".

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