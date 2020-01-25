شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مؤتمر تحالف الأحزاب المصرية احتفالا بعيد الشرطة ودعم الدولة ضد الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى الذى يعقده تحالف الأحزاب المصرية، بحضور قياداته وأعضاءه، وذلك احتفالا بعيد الشرطة المصرية، ودعم الدولة المصرية فى مواجهة التحديات والإرهاب، وتأييد القيادة السياسية فى كل قراراتها .

وكان المهندس تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، قال إن قادة التحالف سوف يوجهون عدة رسائل مهمة فى هذا المؤتمر للشعب المصرى، وأيضا للرأى العام الخارجى وأيضا توجيه رسالة شكر لرجال الشرطة على ما يقدمونه حفاظًا على أمن مصر وتوجيه ضربات قوية للإرهاب وإجهاض مخططات التنظيمات الإرهابية.

وذكر الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، أن تحالف الأحزاب المصرية يقف خلف الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن جميع أعضاء التحالف يعلنون تأييدهم ومساندتهم ودعمهم الكامل والتام لكل قرارات القيادة السياسية المُمثلة فى الرئيس السيسى؛ من أجل غدٍ أفضل لمصر والمصريين، مضيفا أن جميع المصريين على قلب رجل واحد فى هذا الوقت بالتحديد وفى ظل التحديات التى تواجه وطننا الغالى.

وقال محسن أبو سعدة نائب رئيس حزب العمل و القائم بأعمال رئيس الحزب، إن الدولة المصرية تشهد العديد من الإنجازات فى عهد الرئيس السيسى، مضيفا :"ونحن نحتفل وشعب مصر العظيم بالعيد الثامن والستين لرجال الشرطة البواسل، يسعدنا وبكل الإعزاز والتقدير لمسيرة وتاريخ هيئة الشرطة أن نحيى عطاء وتضحيات هذا الجيل من رجال الشرطة الذين يحملون الأمانة المقدسة بكل الصدق والشرف حماية لجبهتنا الداخلية وتماسكها ودفاعًا عن أمن المواطنين وسلامهم الاجتماعى، باذلين الجهد ومواصلين العطاء".

وأضاف أبو سعدة، فى تصريحات له على هامش مشاركته فى احتفالية تحالف الأحزاب المصرية بعيد الشرطة المصرية، أن الشرطة حافظت على أمن و استقرار مصر وأن هذا العيد الذى نحييه اليوم احتفالا بمناسبة ما قامت به فى 25 يناير عام 1952، مشيرا إلى أن رجال الشرطة هى العين الساهرة على حماية الجبهة الداخلية لمصرنا الغالية، إذ سطروا بأرواحهم ودمائهم صفحات مجد وفخار فى سجل الوطنية المصرية العريقة".

ويعقد تحالف الأحزاب المصرية، مؤتمرا صحفيا بحضور قياداته وأعضاءه، وذلك احتفالا بعيد الشرطة المصرية، ودعم الدولة المصرية فى مواجهة التحديات والإرهاب، وتأييد القيادة السياسية فى كل قراراتها .

































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