شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. المعارضة التركية تكشف: نظام أردوغان انتهى إلى الأبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار، اليوم السبت، متعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية، وجاء أهمها كالتالى:

المعارضة التركية: نظام أردوغان انتهى إلى الأبد

شن عبد اللطيف شانار، النائب عن حزب الشعب الجمهورى التركي المعارض، هجوما كبيرا على الرئيس التركى أردوغان ونظامه الحاكم فى تركيا، واصفا أنه نظام قد انتهى حكمه إلى الأبد.

"مشروعات البرلمان" تعقد 3 اجتماعات الأسبوع الجارى حول قانون القطاع

تستكمل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مناقشة مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، وبحضور مندوبين عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والبنك المركزى وقطاع التشريع بوزارة العدل.

يوم تشريعى جدا.. لجان البرلمان تناقش غدا 6 قوانين أبرزها "البنك المركزى"

تشهد اللجان النوعية بمجلس النواب، نظر 6 مشروعات قوانين جنباً إلى جنب مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجة إلى عدد من الوزراء حول الملفات الخدمية المختلفة، وفى مقدمتها مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ونرصد على النحو التالى مشروعات القوانين المزمع مناقشتها أمام اللجان النوعية غداً الأحد: "سياحة البرلمان" تفتح ملف مخالفات تأشيرات "الحج والعمرة" بحضور الحكومة

خمسة ملفات تناقشها لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب الأسبوع الجارى، برئاسة النائب عمرو صدقى، وبحضور ممثلين عن الجهات ذات الصلة بالموضوعات المطروحة للنقاش، إلى جانب أعضاء اللجنة، فيما تحتل مشكلات الحج والعمرة الأهمية الكبرى فى الموضوعات. Advertisements عصام تليمة: تأجير شقة لحزب النور "حرام".. وسلفى يرد: إخواني مأجور معركة جديدة دارت بين حزب النور وبين عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين في تركيا، وذلك بعد هجوم عصام تليمة، القيادى الإخوانى والهارب في إسطنبول، على حزب النور، واصفا أعضاء الحزب بالكاذبين، وعدم جواز تأجير مقرات لحزبهم. كشف تقرير اتحاد الغرف والبورصات فى تركيا، أن عدد الشركات المغلقة فى شهر ديسمبر الماضى، شهد زيادة بنحو 112.66% مقارنة بشهر نوفمبر، التقرير الذى نشرته صحيفة الزمان التركية أوضح أن عدد الشركات المغلقة في عام 2019 ارتفع بنحو 5.04% مقارنة بعام 2018، مشيرًا إلى وجود زيادة في أعداد المؤسسات التجارية ذات الشخصية الاعتبارية بنسبة 0.36%، وتراجع عدد التعاونيات المغلقة بنحو 17.1%. تقرير يكشف بالأرقام تزايد كبير فى أعداد الشركات والمصانع التركية المغلقة

يعقد سامح عاشور نقيب المحامين، غدا الأحد، لقاء مفتوحا مع محامي حلوان، في إطار لقاءاته المتعددة بالمحامين على مستوى الجمهورية، يقام اللقاء، في تمام الثانية ظهراً بأحد نوادى حلوان، كما يشهد إجابة "عاشور" على تساؤلات محامي فرعية حلوان، وعرض آخر المستجدات النقابية.

شهدت المطارات المصرية اليوم السبت، احتفالات داخل صالات السفر والوصول بمناسبة عيد الشرطة الموافق 25 يناير، وحرصت سلطات المطارات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية على تخصيص فرق من العلاقات العامة للاحتفال وتهنئة أفراد الشرطة البواسل بعيدهم، تقديراً وعرفاناً بمجهودهم وتضحياتهم لإرساء الأمن والأمان.

قال موقع "مباشر قطر" فى تقرير له بالفيديو يكشف عن حالة الخوف والتنكيل المستمر الذى يتعرض له الشعب القطرى، فى ظل تعديلات قانون العقوبات التى يقوم بها نظام تميم بن حمد، والتى يسعى بها النظام القطرى لتكميم أفواه أبناء الشعب القطرى، ضمن سلسلة قوانين الحد من حرية التعبير.

افتتح حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة القاهرة، معرضاً لبيع الملابس الشتوية، بأسعار مخفضة، للأسر الأكثر احتياجاً، بمنطقة السكاكيني الظاهر، وذلك لمكافحة ومواجهة جشع التجار، وتفعيلاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حياة كريمة لشعب عظيم، وتحت رعاية النائب محمد ماهر أمين الحزب بالمحافظة، والنائب إيهاب العمدة أمين التنظيم بالمحافظة.

سامح عاشور يعقد لقاء مفتوح مع محامي حلوان غداالمطارات المصرية تحتفل بعيد الشرطة وتوزع الورود على المسافرين.. صورقمع وتكميم أفواه وانتهاكات.. رفض دولى لتشريع العقوبات الجديد فى قطر"مستقبل وطن" يفتتح معرضاً للملابس الشتوية المخفضة بالظاهر.. صور