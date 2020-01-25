شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. تحالف الأحزاب المصرية يعقد مؤتمرا للاحتفال بعيد الشرطة ودعم الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد تحالف الأحزاب المصرية، مؤتمر صحفي اليوم بحضور قياداته وأعضاءه، وذلك احتفالا بعيد الشرطة المصرية، ودعم الدولة المصرية في مواجهة التحديات والإرهاب، وتأييد القيادة السياسية في كل قراراتها .

وقال المهندس تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية في بيان له ، إن قادة التحالف سوف يوجهون عدة رسائل مهمة في هذا المؤتمر للشعب المصري، وأيضا للرأي العام الخارجي وأيضا توجيه رسالة شكر لرجال الشرطة على ما يقدمونه حفاظًا على أمن مصر وتوجيه ضربات قوية للإرهاب وإجهاض مخططات التنظيمات الإرهابية.

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كان الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، أكد أن تحالف الأحزاب المصرية يقف خلف الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن جميع أعضاء التحالف يعلنون تأييدهم ومساندتهم ودعمهم الكامل والتام لكل قرارات القيادة السياسية المُمثلة فى الرئيس السيسى؛ من أجل غدٍ أفضل لمصر والمصريين، مضيفا أن جميع المصريين على قلب رجل واحد فى هذا الوقت بالتحديد وفى ظل التحديات التى تواجه وطننا الغالى.