شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة أمام البرلمان الثلاثاء حول تطبيق الوزارة معايير حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعيين الأسبوع الجارى، لمناقشة عدد من الملفات الهامة فى مقدمتها بحث دور وزارة البيئة فى تطبيق معايير حقوق الإنسان فى ضوء توصية مجلس الوزراء فى اجتماعه الذى عقد بتاريخ 15 نوفمبر 2017 بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة، الثلاثاء القادم، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.

كما تبحث اللجنة بحضور الوزيرة خلال الاجتماع المزمع عقدة الثلاثاء، التنسيق بين الوزارة وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين.

وحسب جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تنظر اللجنة يوم الاثنين القادم، طلب الإحاطة المقدم من النائب شريف الوردانى، حول استغاثة المواطنين من أبناء دائرة السلام والنهضة مما يتعرضون له من حوادث وكوارث وصلت إلى حدوث وفيات وإصابات بالغة الخطورة فى مناطق بها حجم هائل من الكثافة السكانية والمدارس حول محور ترعة الطوارئ الجديد فى منطقة الشارع الجديد بمدينة السلام.

واللافت أن حضور الوزيرة اجتماع لجنة حقوق الانسان في البرلمان الأسبوع الجارى ليس الوحيد، حيث من المتوقع أن تطلق غدا الأحد خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئةإطلاق وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، حملة "اتحضر للأخضر"، كأول حملة وطنية لنشر الوعي البيئي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وتهدف المبادرة إلى توعية المواطنين بأهمية الحفاظ علي البيئة والموارد الطبيعية، لضمان استدامتها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة.

وكانت وزيرة البيئة عقدت مؤتمرا صحفيا أعلنت خلاله عن المبادرة الجديدة، والتي تسلط الضوء على دور الشباب في الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية والعمل على دمجهم بشكل أكبر في العمل البيئي، كما أكدت على ضرورة القيام بكافة الجهود لحماية الإنسانية وكوكب الأرض من التغيرات المناخية، وأن نعيش بشكل صديق للبيئة.

وكانت وزيرة البيئة قد اعتذرت عن الاجتماع السابق للنائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لارتباطها بعدد من اللقاءات، لتعده بالحضور فى الموعد اللاحق الذى ستحدده اللجنة.