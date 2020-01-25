"أشغال الفوم وتدوير المخلفات".. ضمن أنشطة قصور الثقافة في جنوب سيناء -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

اختتم فرع ثقافة جنوب سيناء اليوم السبت، فعاليات ورشة الفنون التشكيلية التي أقيمت بقصر ثقافة أبوزنيمة بعنوان "أشغال الفوم" والتي استمرت 5 أيام متتالية، بمشاركة عدد من الطلاب، للتدريب على أشغال الفوم المتعددة، بهدف تنمية المهارات الفنية، وتصميم عدة لوحات فنية.

وأقيم معرضًا فنيًا نتاج هذه الورشة بحضور رئيس مدينة أبوزنيمة، ونائب رئيس المدينة ومدير الوعظ بالمدينة، إلى جانب توزيع هدايا عينية على المشاركين بالورشة التدريبية.

Advertisements

وعقد نادي أدب الطفل بقصر ثقافة طور سيناء محاضرة تثقيفية، بعنوان "المقال"، لتوضيح معنى المقال، والفرق بين المقال الصحفي والأدبي، وخطوات كتابة المقال.

ونظم بيت ثقافة نويبع محاضرة تثقيف علمي، بعنوان "أنا مبتكر ومخترع"، لتحفيز الطلاب على التعلم والابتكار والتأكيد على ضرورة أن يكون الاختراع مفيد للبشرية.

ونفذ بيت ثقافة دهب ورشة فنون تشكيلية بعنوان "الرسم على الورق وتدوير مخلفات البيئة"، لتدريب الأطفال على رسم بعض المناظر الطبيعية على الورق مستخدمين الألوان الخشب والفلوماستر وورق الرسم، مع استخدام بعض خامات البيئة المستهلكة.