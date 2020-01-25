اشتباه في إصابة مستوطن بدولة الاحتلال بفيروس كورونا الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أفادت وسائل إعلام عبرية، بفحص مجموعة من المستوطنين العائدين من الصين إلى المستشفيات، بعد الاشتباه بإصابة مستوطن بفيروس كورونا.

وقالت قناة "مكان" العبرية إن المستوطن عاد مؤخرًا من مدينة ووهان الصينية، مصدر تفشي الفيروس.

وأضافت بالقول أنه أُدخل إلى مستشفى شيبا في تل هشومير، للمعالجة ولإجراء فحوصات خشية أن يكون قد أصيب بفيروس كورونا.

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وأعلنت الصين، وفاة 41 شخصًا مصابًا بالفيروس المستحدث، وإصابة أكثر ما يزيد عن 1000 آخرين، في مدينة ووهان، وعدة مدن أخرى.

وتفشى الفيروس الجديد في تايلاند وفيتنام وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ونيبال وفرنسا والولايات المتحدة وأستراليا.

ويعتقد مسؤولو الصحة أن الفيروس بدأ أصلا في سوق في ووهان يتم فيها الاتجار بالحيوانات البرية بشكل غير قانوني.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا الجديد يمثل "حالة طوارئ في الصين" لكنها أحجمت عن إعلانه مثار قلق دولي، ولكن الفيروس واصل الانتشار عالميا.