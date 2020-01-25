نشرة الحوادث المسائية.. الشرطة تحتفل بعيدها الـ 68 وتفعيل ماكينات الأحوال المدنية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

أغنية جديدة عن أبطال الشرطة بمناسبة عيدها الـ 68

أطلق قطاع العلاقات العامة بوزارة الداخلية، أغنية جديدة تحت عنوان "احكيلهم عن الأمان" بمناسبة احتفالات الداخلية بعيدها الـ 68.

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الداخلية: تفعيل ماكينات الأحوال المدنية لاستخراج الوثائق

فعلت وزارة الداخلية اليوم، السبت، تشغيل ماكينات الأحوال المدنية الجديدة التي استحدثتها الوزارة لاستخراج نسخ من شهادات الميلاد والوفاة خلال دقيقة واحدة.

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ضبط عاطلين كونا تشكيلًا عصابيًا للنصب على المواطنين بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطلين لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب "انتحال صفة رجال الشرطة".

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أمن الجيزة يحتفي بعيد الشرطة الـ68 في المهندسين

على أنغام الموسيقى العسكرية، احتفت مديرية أمن الجيزة بعيد الشرطة الـ68 بمشاركة المواطنين، بميدان مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، السبت.

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أمن القاهرة ينقل سيدة لأحد المستشفيات لسوء حالتها الصحية

نقلت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، سيدة من داخل مسكنها لإحدى المستشفيات عقب تدهور حالتها الصحية.

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انتحار إريتري شنقًا في "شقة الهرم"

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي ملابسات انتحار شارب من دولة إريتريا شنقا داخل غرفته بمنطقة الهرم.

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"الأسد" سقط في براثن مباحث أوسيم بعد مطاردة مثيرة

توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديه بتفعيل الدوريات الأمنية، وأهميتها الكبيرة في حفظ الأمن والاستقرار بمختلف ربوع الجمهورية، الأمر الذي ترجمه رجال الشرطة بقسم أوسيم التابع لمديرية أمن الجيزة.

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كيف تستخرج شهادة ميلاد "آلية" في 60 ثانية؟

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، بدء تشغيل ماكينات الأحوال المدنية الجديدة التي تعمل بشكل آلي لاستخراج بعض الأوراق الثبوتية خلال 60 ثانية.

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الداخلية: ضبط شبكة بث قنوات مشفرة فوق سطح أحد المنازل بإيتاى البارود

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على القائمين على تشغيل شبكة لبث القنوات الفضائية المشفرة عبر استقبالها من القمر الصناعي، وإعادة تشفيرها، دون الحصول على التصاريح اللازمة.

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سقوط أباطرة المخدرات بالأميرية والساحل في قبضة مباحث القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط عدد من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة، بنطاق أقسام الشرطة المختلفة، بينهم سائقين و4 عاطلين، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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