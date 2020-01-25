محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:
نظم قصر ثقافة شرم الشيخ اليوم السبت، ورشة تنمية بشرية تحت عنوان "أسرارك"، بحضور عدد من سيدات البدو والحضر، في ضيافة الشيخة عنيزة بريك، وذلك في ضوء اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة بتمكين المرأة البدوية، وتقديم الخدمات الثقافية والفنية لكافة شرائح المجتمع.
بدأت الورشة بالتأكيد على عبارة "كوني أنتِ"، وتوضيح أن الطريق للعيش في حياة متوازنة يبدأ بمعرفة أهميتك وقيمتك، كما تطرقت إلى ضرورة اكتشاف مميزات واختلافات كل سيدة عن الأخرى.
وأعقبها محاضرة تثقيفية بعنوان "حقوق الطفل"، جرى خلالها توضيح مفهوم حقوق الطّفل، وأن كل طفل يمتلك مجموعة من الحقوق التي تحفظه وتحميه من وقع الضرر عليه، بصرف النظر عن عرقه أو لونه أو جنسه أو عقيدته أو غير ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- قصر ثقافة شرم الشيخ ينظم ورشة "احكي أسرارك وتغلب على مشاكلك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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