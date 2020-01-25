خلال زيارته للسويس.. وزير النقل يوجه بتطوير الأرصفة في ميناء بورتوفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل ميناء بورتوفيق في السويس لبحث مشروعات تطوير الميناء وإمكانية تشغيله بكامل طاقته والوقوف على الفرص الاستثمارية المتاحة.

وحرص الفريق كامل الوزير، يرافقه اللواء بحري خالد زهران رئيس هيئة الموانئ، على متابعة حركة التداول على أرصفة الميناء، وساحات التخزين والصالات والقاطرات البحرية.

وقال مصدر ملاحي بالهيئة إن وزير النقل، وجه اليوم السبت بسرعة تنفيذ أعمال تطوير الأرصفة والتكريك لزيادة أعماق الغاطس، لاسيما الرصيف الشمالي لاستيعاب السفن والعائمات البحرية ذات الحمولات الكبيرة.

وأضاف المصدر أن الوزير، طالب رئيس الهيئة بإجراء دراسة جدوى لتطوير الرصيف الجنوبي بطول 330 مترًا، والساحات الخلفية ومدى الاستفادة الاقتصادية التي تعود على الهيئة من أعمال التطوير بذلك الرصيف والساحات المحلقة به.

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وكلف الوزير، رئيس الهيئة بمراجعة الأعمال الهندسية لتطوير ورفع كفاءة برج المراقبة بالميناء وتزويدها بالأجهزة المناسبة لجمع البيانات وتحليلها وعرضها على المسئولين لاتخاذ القرار المناسب.

مع تزويد المكاتب داخل برج المراقبة بما يلزم من غرف للإعاشة وخدمات للعاملين والاهتمام بالعنصر البشرى.

كما تفقد الوزير بعض الوحدات البحرية العاملة بالميناء حيث انضمت الفترة الماضية أحدث الوحدات البحرية المكونة من القاطرات ولنشات الرباط ولنشات الإرشاد لتقديم خدمات القطر والإرشاد لموانئ الأدبية والسخنة والزيتيات فضلا عن ميناء بورتوفيق بالإضافة الى تقديم الخدمات للسفن العابرة من وإلى قناة السويس.

وكان وزير النقل تفقد اليوم عدد من مشروعات الطرق والكباري بالسويس والإسماعيلية لمتابعة معدلات تنفيذ أعمالها.