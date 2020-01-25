وكالات- انطلقت في بغداد اليوم، الجمعة 24 جانفي 2020، مظاهرات شعبية كبيرة دعا إليها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر للمطالبة بخروج القوات الأمريكية والأجنبية من العراق، وضرب جميع الفاسدين في البلاد.
وتجمع آلاف من المتظاهرين وجميعهم من أتباع الصدر والأحزاب والفصائل الشيعية المسلحة في شوارع حي الجادرية في منطقة الكرادة حاملين أعلام العراق ويهتفون بشعارات للمطالبة بإخراج القوات الأمريكية والأجنبية من العراق وضرب جميع الفاسدين.
واكتظت الشوارع منذ ساعات الصباح الأولى بجموع المتظاهرين في ظل إجراءات أمنية مشددة وانتشار كبير لقوات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية والجيش والأجهزة الاستخبارية لتأمين الشوارع أمام حركة المتظاهرين حاملين أعلام العراق وبعضهم ارتدوا الاكفان .
وقال الشيخ صلاح العبيدي المتحدث باسم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم الخميس إن المظاهرات "المليونية" التي ستشهدها مدينة بغداد تأتي بدعوة من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وسترفع شعاري إخراج القوات الأمريكية والأجنبية من العراق وضرب جميع الفاسدين في البلاد.
وأضاف العبيدي في تصريحات صحفي إن بغداد ستشهد اليوم مظاهرات مليونية بدعوى من الصدر وترفع شعار إخراج القوات الأمريكية والأجنبية من العراق وضرب الفاسدين في العراق ولا يرفع فيها شعارات لأي جهة سياسية وحزبية أو فصائلية والذي يرفض ذلك لانطلب منه المشاركة .
كانت هذه تفاصيل خبر العراق/ إنطلاق مظاهراتٍ شعبيّة كبرى في بغداد للمطالبة بإخراج القوّات الأمريكيّة والأجنبيّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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