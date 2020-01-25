وكالات- وصف الأمين العام لمجلس الأساقفة الإيطاليين قرع وزير الداخلية السابق، زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني، جرس منزل مواطن تونسي متهما إياه وإبنه القاصر بتجارة المخدرات، بـ”التصرف الذي لم يكن موفقاً”.
وقال المونسنيور ستيفانو روسو، تعليقاً على هذه الحادثة التي أدانتها سفارة تونس لدى إيطاليا واعتبرتها سلوكا إستفزازيا وعنصريا، "لكنني، أود أن أتجنب الدخول في قضايا خاصة وإصدار أحكام بشأن أشخاص".
وأضاف في إشارة إلى التوتر السياسي الداخلي الراهن قبل يومين من إنتخابات محلية مهمة في إقليم إميليا رومانيا، "لا يمكننا العيش في مناخ حملة انتخابية متواصلة دون إنقطاع". ورأى أنه "من الضروري خفض وتيرة التجاذب السياسي الذي يستمر لسنوات وذلك من أجل الصالح العام".
وبشأن إنتخابات إميليا رومانيا (شمال-وسط) الاحد المقبل، أحد معاقل اليسار التاريخية والذي يسعى تيار اليمين بقيادة سالفيني لإنتزاعه من الحزب الديمقراطي، قال الأمين العام لمجلس الأساقفة "آمل حضورا كبيرا للمواطنين في هذه العملية الديمقراطية" .
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس أساقفة إيطاليا ينتقد تصرفات سالفيني حيال عائلةٍ تونسيّة مهاجرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.